Fynske skoler: Ikke plads til de større klasser før sommerferien

De mindre klasser har fået lov at starte i skole igen. Men hvad med elever fra sjette til tiende klasse?

Hvis man spørger de fynske kommuner, kommer de ikke tilbage i skole på denne side af sommerferien.

Der er ganske enkelt ikke plads til dem på skolerne.

- Det vil simpelthen ikke være muligt. Og det er rigtig ærgerligt, lyder det fra Nikolaj Skibdal, som er konstitueret viceskoleleder på Danehofskolen i Nyborg.

Her har de i forvejen været tvunget til at tænke kreativt for at få plads til de mindre klasser, så der er ikke lokaler nok til de store børn.

- Hvis vi skulle tage sjette til niende klasse ind med de samme retningslinjer, så ville vi få brug for 24 ekstra klasselokaler, så det ville simpelthen ikke være muligt, siger Nikolaj Skibdal.

Tre rum per klasse

Samme udfordring står de med på Tarup Skole i Odense.

- Alle lokaler er sådan set i brug alle steder, siger Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef i Odense Kommune.

Her har de allerede taget imod de mindste elever op til første klasse, og mandag starter eleverne op til og med femte klasse.

- Vi har relativt store klasser. Der er måske 25 i klasserne, og med aftandskriterier på to meter bliver vi nødt til at bruge to eller tre klasserum per klasse. Medmindre man lemper på retninglinjerne, så kan vi ikke fysisk have børnene her, siger Nikolaj Juul Jørgensen og fortsætter:

- Vi har i øvrigt heller ikke personale nok.

Personalet er også presset

Også i Assens Kommune ser de store personalemæssige udfordringer med at få de ældre elever tilbage i skole.

- Det er en ligning, der er svær at få til at gå op. Det kan godt lade sig gøre, men ikke uden at det går ud over nogle faggrupper, der i forvejen er trukket rigtig meget på, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune.

Ifølge borgmesteren er vi efterhånden også så tæt på sommer, at det snart ikke længere giver mening, at de store elever skal starte før ferien.

- Jo nærmere vi kommer sommerferien, jo mindre mening giver det at starte op igen med overbygningseleverne, når afgangprøverne også er annulleret for i år. Men det er en beslutning, der skal træffes et andet sted end her, siger Søren Steen Andersen.

00:24 Ifølge Søren Steen Andersen er der store udfordringer for personalet med at få hverdagen til at hænge sammen på skolerne under coronakrisen. Luk video

Bekymrende for de ældste børn

Udsigten til, at de ældre klasser ikke kan komme tilbage i skole foreløbig, bekymrer Børns Vilkår.

- De må ikke få lov at gå under radaren og forsvinde i månedsvis. Det vil have meget alvorlige konsekvenser netop i den her gruppe fra mellemskolen og opefter, hvor den psykiske mistrivsel bliver mere udtalt, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Den bekymring forstår de godt på Danehofskolen i Nyborg, hvor de også håber at se de ældre elever hurtigst muligt, og måske har de en idé til, hvordan det kan lade sig gøre.

- De trænger til at komme og se både lærere og kammerater. Jeg kunne godt tænke mig en løsning, så man en eller to dage om ugen kunne gøre et eller andet. Måske noget eftermiddagsundervisning, siger Nikolaj Skibdal.

Se indslaget om pladsmangel på de fynske skoler herunder.