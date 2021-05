Fynske socialdemokrater i oprør over partiets Syrien-politik

De ærøske socialdemokrater mener derfor, at regeringen skal hente børn og mødre hjem fra fangelejre og forlænge opholdstilladelsen for de flygtninge, som i øjeblikket bor i Danmark.

- Vi har haft en generalforsamling, og der har vi fået en opfordring fra vores medlemmer om at sende brevet. Der var bred enighed blandt medlemmerne om, at det skulle sendes videre til ledelsen, så det har jeg gjort sammen med min bestyrelse, siger Carsten Hansen, som er formand for Socialdemokratiet på Ærø, til TV 2.

Partikollegaen Nazim Gürkan, byrådsmedlem i Odense Kommune, er af samme opfattelse.

I et opslag på Facebook 21. april kommer Nazim Gürkan med en harsk hilsen direkte til integrationsminister Mattias Tesfaye, hvor han blandt andet skriver, at han er "særdeles glad for, at Mattias Tesfaye ikke har en magtindflydelse på mit liv og skal heller ikke have indflydelse på mit menneskesyn!!!".

I et svar til en kommentar til opslaget skriver Nazim Gürkan, at han ikke opfatter Mattias Tesfaye som "Guds bedste barn".

Relevant drøftelse

Også på Vestfyn har brevet fra Ærø opbakning. Formand for Socialdemokratiets partiforening i Assens/Vissenbjerg, Sara Emil Baaring, siger til Ekstra Bladet, at det er yderst relevant at drøfte det socialdemokratiske baglands holdning til Syrien-problematikken.

- Vi har også gjort vores lokale folketingsmedlem (Julie Skovsby, red.) opmærksom på, at vi er af en anden holdning i baglandet end partitoppen.

Sara Emil Baaring gør det dog klart over for avisen, at alle medlemmer i kredsen skal have lov til at blive hørt, inden der bliver lavet et offentligt opråb på vegne af hele kredsen.

Brev modtaget postitivt

På Ærø fortæller socialdemokraterne, at brevet har skabt opmærksomhed og, at "væltet ind med positive tilkendegivelser".



Således fortæller formand Carsten Hansen til TV 2, at han har fået henvendelser fra andre af Socialdemokratiets lokale partiforeninger.

- Det her bliver debatteret i hele befolkningen og blandt forskellige partikredse, og det handler om at sende et signal. Så selvfølgelig kan man sige, det er let for os at sende et brev, men hvis man har en bekymret medlemsskare, reagerer vi selvfølgelig på det. Og så har vi et håb om, at man vil genoverveje debatten, lyder det fra Carsten Hansen.

Kun børnene, ikke mødrene

Det er Især sagen om børn med tilknytning til Danmark i de syriske fangelejre, som de seneste måneder er blevet debatteret heftigt. Regeringen vil hente børnene til Danmark, men de vil ikke have mødrene med.

En dansk delegation besøgte i sidste uge lejre i det nordøstlige Syrien. Formålet var at afdække, hvorvidt børnene kan evakueres uden mødrene.

Afdækningen skete på trods af, at det kurdiske selvstyre afviser, at det kommer på tale at evakuere børnene uden deres mødre.

Men den socialdemokratiske regering nægter fortsat at tage mødrene til Danmark.

- Det er meget kompliceret og fuld af dilemmaer. Vi vil gerne hjælpe børnene, men vi har intet ønske om at hjælpe de voksne fremmedkrigere. Det har vi sat nogle embedsmænd og eksperter til at se på, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til TV 2.

I marts foretog TV 2 en rundspørge blandt i alt 1.038 socialdemokratiske borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd.



172 personer svarede, og 40 procent af dem mener, at Syrien-børnene skal til Danmark, også selvom det betyder, at moderen følger med.