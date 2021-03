Fynske sommerhuse sælges dobbelt så hurtigt som sidste år

Hvis du er på jagt efter et sommerhus i en af de fynske kommuner, kan det godt være, du ikke skal vente for længe med at byde. Siden januar sidste år er salgstiden for fritidshuse på Fyn faldet med 218 dage i gennemsnit.

Hvor det i januar 2020 tog 423 dage at sælge et sommerhus, tog det i år kun 205 dage, viser de nyeste tal fra boligsiden.dk.

Ifølge en af landets største ejendomsmæglerkæder har den faldende salgstid en direkte forbindelse til nedlukningen på grund af coronavirus.

- Når vi ikke kan rejse, vælger vi i stedet at købe sommerhus, og selvom det kan virke som en luksus for de få, er det ikke desto mindre, hvad rigtig mange har haft mulighed for at gøre det seneste år, siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig, i en pressemeddelelse.

Det går stærkt i hele landet

På landsplan er salgstiden også faldet markant, men ikke helt så meget som på Fyn. På 12 måneder er landsgennemsnitligt faldet med 82 dage fra 279 i januar 2020 til 197 i år.

Det har blandt andet givet Nyboligs sommerhusafdelinger deres bedste år nogensinde, hvilket samtidig betyder, at der nu er lavvande i udbuddet af ledige huse.

- Mange steder er beholdningen kritisk, og derfor bruger vores mæglere alle deres vågne timer på at få nye emner til salg i et marked, som har ekstraordinært mange købere, siger Thomas Hovgaard.

Salgstid kan falde yderligere

Hvis udsigterne til at rejse til sommer forbliver usikre, forudser han, at salgstiden kan falde yderligere.

- Udviklingen på sommerhusmarkedet står og falder med tidspunktet for den fulde genåbning, men især tidspunktet for, hvornår grænserne åbner, så man kan rejse sikkert og uden at skulle 14 dage i karantæne. Men indtil videre vil vi nok se en fortsættelse af det nuværende marked med faldende salgstider, stigende priser og faldende udbud, siger Thomas Hovgaard.

Salgstiderne på villaer og rækkehuse er også faldet i perioden, men ikke i samme omfang som sommerhusene. På Fyn er den gennemsnitlige salgstid faldet fra 178 dage i januar sidste år til 150 dage i år.

De fynske ejerlejligheder ligger til gengæld en smule længere på markedet end sidste år, inden de bliver solgt. Her er den gennemsnitlige salgstid steget fra 108 dage til 113 dage i samme periode.

