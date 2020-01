Fynske storbyer tæt på huspriserne før finanskrisen

På papiret er det nu dyrere at købe et hus i Svendborg og Odense end op til finanskrisen, hvor priserne ellers løb helt løbsk.

Det viser en sammenligning af Realkreditrådets oversigt over salgspriser på Fyn for 3. kvartal 2019.

Det gennemsnitlige hus, der blev solgt i 3. kvartal af 2019 i Odense, blev solgt til en kvadratmeterpris på 15.940 kroner.

Der skal dig tages højde for, at der er tale om absolutte tal. Tages der højde for udviklingen i forbrugerprisindekset, var det dyrere at købe et hus i 2017 end i dag.

Resten af Fyn har stadig et stykke op til prisniveauet i 2007.

De billigste kvadratmetre får man fortsat på Ærø og Langeland tæt forfulgt af Assens Kommune.

Det fremgår af sammenligningen, at Fyn er et rigtig godt alternativ til dem, der har tænkt sig at blive førstegangskøber i København.

Kvadratmeterprisen på Frederiksberg er syv gange så høj som i Assens.

Inden for det seneste år er boligpriserne steget med 4,5 procent på Fyn - det er over landsgennemsnittet på 3,2 procent.

Selv om huspriserne er godt på vej opad, er der ikke umiddelbart risiko for nogen prisboble eller uro på ejendomsmarkedet.

Det fastslår Realkredit Danmark i en ny analyse.

- Boligbyrden – altså omkostningerne ved at købe og eje en bolig i forhold til de disponible omkostninger – ligger på et historisk lavt niveau, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at renteudgifterne vil stige i 2020, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, i en analyse offentliggjort i Finanswatch.

Den største eventuelle trussel kommer fra handelskrigen mellem Kina og USA, og mulige vækstudfordringer i industrisektoren, oplyser han.