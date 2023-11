Stormvejret i oktober kaster stadig flere henvendelser om erstatning til Naturskaderådet af sig.

Til TV 2 Fyn oplyser Naturskaderådet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen mandag, at de indtil videre har modtaget 484 anmeldelser fra fynske adresser, 29 fra Langeland og 32 fra Ærø.

Det er knap dobbelt så mange anmeldelser som torsdagen efter stormfloden. Tidligere i dag kom det frem, at Naturskaderådet skønner, at stormfloden i oktober bliver den hidtil dyreste for staten.