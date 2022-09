Fynske topkandidater i det røde felt over el-debat - Det er repektløst overfor familierne

- Nu oplever jeg, at du er meget hånlig overfor mig. Det bryder jeg mig egentlig ikke om.

Stemningen var spids, da to af de fynske topkandidater til det kommende folketingsvalg mødtes til en diskusison om det, der nok fylder allermest for de fleste danskere lige nu.

Nemlig hvilken hjælp der skal sættes ind med til de mange danskere, der lige nu rammes hårdt af eksplosive elpriser.

Meget respektløst

Det var den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der under diskussionen om partiernes løsninger gjorde det helt klart, at han følte sig talt ned til af den nuværende klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (A).

Diskussionen kommer i kølvandet på, at Lars Christian Lilleholt onsdag sammenlignede Socialdemokratiets låneforslag med at tisse i bukserne.

Låneforslaget skal gøre det muligt for danskerne at betale sine stigende elregninger over fem år.

- Altså at sige, at det er som at tisse i bukserne, når vi tilbyder nogle at hjælpe dem, så de kan klare sig igennem en vinter. Det er meget respektløst, sagde klima-, energi-, og forsyningsministeren, Dan Jørgensen.



- Men jeg vil så heldigvis sige, at jeg tror ikke, at det er Lars Christians linje, der kommer til at tegne Venstres (holding red.), tilføjede ministeren, der understregede, at repræsentanter fra Venstre deltager i forhandlingerne om forslaget.



To udsagn, der altså fik Venstres Lars Christian Lilleholt op i det røde felt.

Kan ikke stå alene

Ifølge Lars Christian Lilleholt, så er Venstre dog også klar til at kigge på Socialdemokratiets låneforslag.

- Det kan bare ikke stå alene, der er brug for yderligere initiativer, og først og fremmest siger vi, at der er brug for at få lettet på nogle af de alt, alt for mange afgifter, der er på energiområdet, og der kunne vi starte med elafgiften som fylder relativt meget på elregningen, siger venstrepolitikeren.



Ifølge Venstre vil der være tale om en besparelse på 4.000 kroner for en almindelig familie, hvis elafgiften blev nedsat til 0,8 øre per kilowatttime i de næste seks måneder, som er partiets ønske.

- Det vil vi meget gerne være med til at diskutere, lød det fra Dan Jørgensen.

At sænke elafgiften fra de 70 øre per kilowatttime til 0,8 øre, er dog ikke nok, ifølge socialdemokraten, hvis beregninger viser, at besparelsen vil løbe op i 200 kroner om måneden per familie.

- Det er altså ikke det, der redder de her familier. Og hvad med dem, der er på fjernvarme og gas, spørger han.

Skubber dyr regning foran sig

Men hvad med de familier, der risikerer ikke at kunne betale den gæld, de opbygger med jeres forslag? Sådan lød et af de mange spørgsmål fra debattens moderator til Dan Jørgensen.

- Det er hvert fald en langt langt mindre risiko, hvis man kan få lov til at betale sin regning delt op over fem år i stedet for at skulle betale den med det samme. Det er meget meget store regninger som nogle folk får her, sagde Dan Jørgensen.

- Og så skal man huske på, at den rente der kommer på, det er så lav en rente, som vi nu kan sætte den fra statens side, tilføjede han.

De Radikales energi- og forsyningsordfører Rasmus Helveg Petersen fortalt onsdag til TV 2 Fyn, at partiet ser optimistisk på regeringens forslag om at udskyde betalingen for energi.