Fynske uddannelser slår slag for syriske flygtninge

Men den målsætning hænger ikke sammen med den nuværende situation, mener den tidligere fynske efterskoleforstander.

- Hver eneste dag arbejder vi med respekt, næstekærlighed og rummelighed i undervisningen, for det er den måde, vi gerne vil have, at eleverne udvider deres horisont på. Men det er vanskeligt at massere det budskab ind i de unge, når vi på den anden side negligerer det i de handlinger, vi foretager, siger Torben Vind Rasmussen.

Fynsk elev gjorde indtryk

Så sent som i onsdags kunne TV 2 Fyn fortælle om 100 elever fra Nyborg Gymnasium , der demonstrerede for deres 19-årige skolekammerat Aya Abo Daher. Få måneder inden sin studentereksamen har hun fået besked på, at hun skal tilbage til Damaskus i Syrien, hvor hendes familie flygtede fra i 2015.

Hendes historie har været med til at skubbe på for opråbet fra de danske uddannelser, fortæller Torben Vind Andersen, der også ser det som et konkret eksempel på, hvorfor man burde gøre tingene anderledes.

- Det er et af de eksempler, som viser, at der ikke er en vilje til at tage børn og unges skæbner alvorligt. Men i stedet for at placere dem i udrejsecentre, så lad os se på, hvordan vi får en hjemrejse ekspederet, siger han.