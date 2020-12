Fynske V-borgmestre: Vi står bag Ellemann

Der er ingen vaklen hos de tre fynske Venstreborgmestre, når det kommer til formand Jakob Ellemann-Jensens udmelding om, at en rigsretssag mod Inger Støjberg vil være godt for både Venstre og Inger Støjberg.

- Der er fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen. Både hvad angår udmeldingen og linjen, siger Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune.

Jakob Ellemann-Jensens udmelding kom i Jyllands-Posten mandag, hvor han sagde, at han "ultimativt" vil bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Splittelse i toppen

Politisk redaktør på TV2, Troels Mylenberg, mener, at udmeldingen fra Jakob Ellemann-Jensen viser en splittelse i toppen af landets største liberale parti.

- Det er modtaget som en egentlig krigserklæring. Der er tale om et parti i opgør med sig selv, mener han.

Det vil Kenneth Muhs ikke forholde sig til, men siger til TV 2 Fyn, at "vi skal have afklaret det her (en eventuelt rigsretssag, red.), og så tager vi den derfra".

Meldingen er stort set ordret den samme fra borgmesterkollegaen og partifællen Søren Steen Andersen i Assens Kommune.

Til spørgsmålet om han også støtter Jakob Ellemannn-Jensen om en eventuel rigsretssag svarer Søren Steen Andersen:

- Jeg bakker Elleman op. Vi er et lov og orden parti, og hvis der er sket et lovbrud, skal der handles på det og et retssystem, der skal se på det.

Partiet er ikke én person

På Nordfyn siger Borgmester Morten Andersen (V), at han har en forventning om, at der er grundlag for en rigsretssag, når advokater har kigget på afrapporteringen.

Men Morten Andersen mener ikke, at det er noget, der kan splitte venstre helt ad.

- Det er en utrolig ærgerlig sag, og at det kan komme ud i den her situation som parti. Men venstre består ikke bare af Jakob Elleman-Jensen og Inger Støjberg.

Han tilføjer, at det er farligt, hvis man sætter egne interesser over partiets interesser.

- Det er min appel til alle. Tænk nu på, at partiet ikke er en person, siger Morten Andersen.

De tre fynske borgmestre er således på linje med det fynskevalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt.

Han støtter også sin formands linje og siger blandt andet til Berlingske:

- Jeg støtter Jakob Ellemann-Jensen. Det er klart, at hvis en advokatundersøgelse viser, at der er grundlag for en rigsretssag, er der ikke nogen vej udenom. Så vil jeg stemme for.