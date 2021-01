Fynske venstrefolk stemmer for rigsretssag

De fire fynske folketingsmedlemmer for Venstre stemmer alle for, at der skal rejses en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i forbindelse med sagen om de ulovligt adskilte asylpar.

- Vi skal have en afklaring på det. Jeg følger partilinjen. Den bedste måde at få afklaret sagen er ved at afklare sagen i rigsretten, siger Erling Bonnesen (V).

9 ud af 41 medlemmer af Venstres folketingsgruppe har valgt at stemme imod forslaget om en rigsretssag. Men den vej har ingen af de fynske Venstrefolk har valgt at gå.

Vi har brug for ro, og vi har brug for, at både Inger og Venstre bliver renset Jane Heitmann (V), medlem af Folketinget

- Venstre er et lov-og-orden-parti, og vi skal have afklaret sagen i rigsretten. Vi håber naturligvis på en frifindelse, men det må rigsretten tage stilling til, siger Erling Bonnesen, der 14. december ellers deklarerede sin fulde opbakning til Inger Støjberg.

- Instrukskommissionen siger klart, at Inger Støjberg ikke har givet nogen ulovlig instruks. Så det store spørgsmål har kommissionen besvaret. Så er der en række mindre fejl, som Inger Støjberg selv har erkendt, men det ændrer ikke på, at Inger Støjberg har min fulde opbakning, skrev han dengang på Facebook.

Torsdag valgte han dog at følge partilinjen og stemme for rigsretssagen.

Svær beslutning

For Jane Heitmann, Venstres psykiatri- og ældreordfører, bunder beslutningen om at stemme for en rigsretssag mod et medlem af partiet først og fremmest i, at hun vil Venstre det bedste. Det forklarer hun til TV 2 Fyn.

- Vi har brug for ro, og vi har brug for, at både Inger og Venstre bliver renset. Den bedste måde at få skabt ro og få renset Inger og Venstre er ved en rigsretssag. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været en umådelig svær og meget meget tung beslutning at træffe, siger Jane Heitmann.

Hvad tænker du om de ni, der har stemt imod forslaget?

- Der er forskellige holdninger i Venstres folketingsgruppe, og enhver må stå på mål for sin holdning.

