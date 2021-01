Fynske virksomheder kæmper: - Man skal tænke kreativt, hvis man vil overleve

For mange af de erhvervsdrivende i Faaborg går hverdagen stille og roligt. Meget stille og roligt.

Det fortæller Charlotte Stiller, der ejer Hotel Faaborg og er formand for handelsstandsforeningen Vores Faaborg & Egn. Under de nuværende coronarestriktioner er kunderne forduftet fra bybilledet, og butiksejerne er derfor nødt til at finde alternative løsninger for at bevare en indtægt.

- Som det ser ud lige nu, kæmper alle for at holde sig oven vande. Der er ingen tvivl om, at man skal tænke kreative tanker, hvis man skal overleve det her. Det kan vi se, at byen begynder på, siger Charlotte Stiller.

Det går strygende for nogle brancher, mens andre er helt i kulkælderen Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark

At mange fynske virksomheder har det svært viser sig også i en ny rundspørge foretaget af erhvervsorganisationen SMVdanmark. Her svarer ti procent af de adspurgte 186 virksomhedsejere, at de vurderer, at virksomheden risikerer at gå konkurs i løbet af de næste tre måneder.

- Det tal afspejler, at det går strygende for nogle brancher, mens andre er helt i kulkælderen, siger Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.

Økonomisk katastrofekurs

Mens forretningen går glimrende inden for blandt andet byggebranchen, er det især virksomheder som hoteller, barer og frisører, der lider. Ad flere omgange har de helt måttet lukke deres forretning.

- Her i coronakrisens snart 12. måned hænger det bare ikke sammen for de virksomheder, siger cheføkonom Mia Amalie Holstein.

- De er på økonomisk katastrofekurs, og grædende, nærmest sorgfulde medlemmer ringer til os og fortæller, at de prøver at få pengene til at række, fortæller Mia Amalie Holstein.

Også i Faaborg mærker virksomhederne, at situation efterhånden trækker tænder ud.

- Det er en hård omgang, synes jeg. Nu har det varet rigeligt længe, og vi har været totalt nedlukket i rigtig, rigtig lang tid, så den eneste måde, vi overlever på lige nu, er selvfølgelig også at finde på noget, siger formand for Vores Faaborg & Egn, Charlotte Stiller.

Hjælpepakker er ikke alt

I rundspørgen foretaget af SMVdanmark svarer over halvdelen af de fynske virksomhedsejere, at de har udskudt momsbetaling.

- Jeg bider mærke i, at mange af de fynske virksomheder har benyttet sig af at udskudt momsbetaling. Cirka hver tredje af dem siger, at deres konkursrisiko er afhængig af om der kom en momslåneordning eller ej, siger Mia Amalie Holstein.

For Charlotte Stiller, der i lang tid ikke har haft mulighed for at tage imod gæster på Hotel Faaborg, er der ingen tvivl om, at det er nødvendigt at undersøge andre muligheder end de statslige hjælpepakker. Selv er hun begyndt at lave take-away fem dage om ugen, mens andre er blevet bedre til at bruge digitale platforme til at nå ud til kunderne.

- Det er fantastisk at se, hvor mange, der har grebet den, siger hun.

