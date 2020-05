Fynsværket skal stoppe med at fyre kul af i 2022

Fynsværket skal stoppe med at fyre med kul i 2022 - tre år tidligere end ventet. Det blev offentliggjort på et pressemøde tirsdag klokken 11 på Fynsværket, der ejes af Fjernvarme Fyn.

Oprindeligt var det planen, at kullene først skulle udfases i 2030, og siden er det blevet til 2025, men nu fremskynder man endnu en gang udfasningen.

Ved at fremskynde udfasningen af afbrænding af kul kan Danmark begrænse CO2-udledningen med 375.000 ton årligt. Derved sænkes den danske udledning med knap en procent.

- Vi har en ambition om at gøre Odense CO2-neutral, og når vi nu skovler kullene væk, sparer vi klimaet for hundredtusindvis ton CO2. Det er et væsentligt skridt lokalt og kan tydeligt aflæses i det nationale CO2-regnskab, som bliver reduceret med knap en procents udledning. Det viser, at Odense vil gå forrest i kampen for et bedre klima, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for den beslutning, der er truffet i Odense i dag. Det viser et enormt visionært engagement i den grønne omstilling, der vil kunne aflæses i Danmarks nationale CO2-regnskab. Kul er noget af det værste for klimaet, så det er beslutninger som denne, der gør en forskel. Regeringen har løbende været i tæt dialog med Odense Kommune om beslutningen og bakker fuldt ud op om resultatet af det store arbejde, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

For private kunder vil omstillingen betyde en forventet maksimal prisstigning på 25 kroner om måneden for en gennemsnitlig husstand.

Salg af Fjernvarme Fyn på vej

Fjernvarme Fyn er Danmarks tredjestørste fjernvarmeselskab. Varmeselskabet er primært ejet Odense Kommune, der ejer 97 procent. Nordfyns Kommune ejer de sidste 3 procent. Politikerne er i gang med at undersøge mulighederne for at sælge den fynske fjernvarmevirksomhed.

Det er i dag under en tredjedel af varmen til Fjernvarme Fyns kunder, som kommer fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Langt størstedelen af varmeproduktionen er i stedet for baseret på miljøvenlige brændsler som halm, affald og træflis.

Fjernvarme Fyns plan fremrykker udfasning af kul fra 2025 til sommeren 2022 og betyder, at klimaet sparres for i alt cirka 900.000 ton CO2, som ellers ville være udledt de tre år. Den årlige reduktion svarer til, at 200.000 benzin- og dieselbiler i den danske bilpark med ét slag udskiftes med elbiler.

Udfasningen af kul i 2022 sker med en investering på omtrent 875 millioner kroner ud af en samlet investering på knap to milliarder kroner.