Fyret Pytlick er ærgerlig over punktum på trænerkarriere

54-årige Pytlick meldte i oktober ud, at han ville stoppe efter sæsonen, og efter nogle svingende resultater de seneste uger kom fyringen ikke helt bag på den tidligere damelandstræner.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kunne gøre det færdigt. Det er klart, at jeg ville gerne have rundet det hele af på en anden måde. Jeg har brugt 31 år inden for håndbolden, som i starten kun var en hobby, der udviklede sig til at være en hobby og et arbejde, siger Jan Pytlick.

- Jeg har respekt for de ambitioner, som klubben har, og jeg har også selv meldt ud, at jeg havde store ambitioner med det her hold. Det har vi ikke kunnet leve op til.

Må tage ansvar

I de seneste fem kampe er det blot blevet til tre point, hvilket placerer Sønderjyske på en tiendeplads midtvejs i grundspillet.

Holdet med hjemmebane i Sønderborg kan dog fortsat nå at kæmpe sig op i top-8, der får adgang til slutspillet.

- Jeg har lagt al den energi i det, som jeg kunne, men vi har bare været for svingende med vores resultater, og det må jeg som cheftræner tage ansvaret for. Den er ikke meget længere, konstaterer han.