Fyrværkeriskaderne er gjort op: Så mange kom til skade nytårsaften

Ti personer fik mindre skader, mens en enkelt kom alvorligt til skade.



- Generelt kan man sige, at det er glædeligt, at det lave niveau fra sidste år fortsætter, men i mine øjne er vi ikke i mål endnu. Det er vi først, når der ikke er nogen alvorlige skader, siger overlæge og professor på OUH Jens Lauritsen, der har været med til at udarbejde opgørelsen.

Fem øjenskader

En alvorlig skade er defineret ved, at den tilskadekomne indlægges direkte, overføres til et andet sygehus eller kræver akut vurdering hos en øjenlæge.

Af de 11 skader var der fem øjenskader og seks håndskader. Opgørelsen viser også, at kun fire af de tilskadekomne brugte sikkerhedsbriller under ulykken.

- Hvis ingen skal komme alvorligt til skade forudsætter det, at fyrværkeriet antænder på den måde, det skal, at man ikke anvender ulovligt fyrværkeri, eller det som er importeret fra mærkelige hjemmesider. Hvis det alligevel går galt, skal man være beskyttet. Og der er det jo nemt at tage briller på, siger Jens Lauritsen.

- Hvis alle dem med mindre skader havde haft sikkerhedsbriller på, så var det ikke sikkert, de havde behøvet på skadestuen.