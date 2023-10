Gå med og gør en forskel - Hjerteforeningen søger gå-værter

- Gå med oprejst pande, gå med få eller mange, gå med en i hånden eller i røret. Der er mange måder at gå på, og man kan nu blive en del af Hjerteforeningen og TrygFondens indsats GÅ MED.

Sådan lyder det fra Hjerteforeningen og Trygfonden, der søger flere frivillige gå-værter til at starte lokale gå-grupper gennem initiativet GÅ MED.

Over halvdelen af danskerne bevæger sig for lidt, og det øger risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme. Men med blot 20 minutters gang dagligt, hvor man bliver let forpustet, kan man reducere risikoen for hjertekarsygdomme med 20 procent.

Som gå-vært får man ikke kun glæden ved at hjælpe andre, men også de sundhedsmæssige fordele ved regelmæssig motion og styrkede sociale relationer:

- Når vi engagerer os frivilligt, gør vi ikke kun noget godt for andre, men vi får også selv meget igen. At være en del af et fællesskab og bidrage aktivt er sundt for både krop og vores mentale velbefindende, siger Bente Klarlund, som er professor ved TrygFondens Center for Aktiv Sundhed.

Der er allerede over 150 engagerede gå-værter i Hjerteforeningen, men fordi så mange danskere ønsker at GÅ MED, er behovet større.