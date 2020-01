Gamle huse koster klimaet én million ton CO2 om året

Tre ud af fem enfamiliehuse i Danmark har i dag en dårlig energimærkning.

Det er især huse fra før 1980, som er de store energisyndere. Det kan for eksempel være en ejendom som den her i Ringe. Den er fra 1921.

Loftet i laden er ved at blive isoleret. Foto: Ken Petersen

Den tidligere lade er uden hulmursisolering, og så skal der isoleres på loftet. Det kan spare familien for cirka 75 procent af varmeregningen.

Hvis husene rykkes bare én energiklasse op, kan Danmark spare klimaet for næsten én million ton CO2 om året. Det viser tal fra Statens Byggeforskningsinstitut.

I Ringe har husejerne investeret 50.000 kroner i isoleringen, og pengene er tjent ind om cirka fire år.

Kurt Adamsen, der er direktør i Isoleringsgruppen, mener, at det er på tide, at boligejerne gør noget ved deres dårligt isolerede huse, ligesom politikerne skal gøre det lettere for boligejerne at optage lån til at energirenovere deres huse.

- Vi synes, at danskerne skal tage sig sammen, og politikerne skal tage sig sammen til at lave nogle gode rammer for, at vi kan komme i gang med den her isolering og måske eskalere den lidt. Der sidder en masse ældre mennesker i huse fra 60'erne, som måske på pairet er velhavende, men de kan jo ikke spise deres mursten, så de skal have mulighed for at optage nogle lån på fornuftig vis, så de kan komme i gang med den energirenovering, siger Kurt Adamsen og fortsætter:

- Det er jo omkring tre femtedele, der ikke har gjort ret meget endnu, så jeg mener, at området er lige til at tage fat på.