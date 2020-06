Gammelt vejrvarsel: Mandagens vejr er perfekt zoo-vejr

Somme tider føler man, at man lige så godt kan stole på de gode gamle vejrvarsler, i stedet for at stole på, hvad meteorologerne siger Jens Åge Petersen, arkivar, Historiens Hus

Et gammelt vejrvarsel for i dag - den 8. juni - siger, at regner det på denne dag, vil det vedblive at regne i 40 dage.

Så ved man da, hvad man kan forvente, hvis man vælger at holde sin ferie under danske himmelstrøg. Den tryghed kunne man godt tænke sig hos Odense Zoo.

Mandagens vejr er nemlig perfekt zoo-vejr.

- Det er faktisk lige nøjagtig sådan et vejr vi kunne tænke os i vores højsæson, siger zoo-direktør Bjarne Klausen og tilføjer:

- Når det bliver sommer og rigtig, rigtig varmt, går det ikke at solen skinner konstant. Der skal helst være rimeligt med skyer, så det er lige lidt for koldt at tage til stranden, men stadig varmt nok til at være udenfor, siger zoo-direktør Bjarne Klausen.

De gamle vejrvarsler opstod i søgen på tryghed, forklarer arkivar i Historiens Hus i Odense, Jens Åge Petersen.

- Vi skal tilbage til mange hundrede år før os, før man kan sige, at meteorologi bliver så eksakt en videnskab, som det er i dag.

- I en tid, hvor især bondebefolkningen havde et stort behov for at kunne forudse, hvornår det var godt at gå i marken osv. Sådan opstod det, forklarer Jens Åge Petersen.

Dengang var bondesamfundet i høj grad afhængig af, at markerne gav et godt udbytte, så et vejrvarsel var et spørgsmål om tryghed.

- Varslerne, med at man ud fra en enkelt dag tror, at man kan bestemme, hvordan vejret kommer til at se ud flere måneder frem, er jo et forsøg på at skabe en tryghed, siger Jens Åge Petersen.

Han fortæller, at mange af de mindre varsler og spådomme om vejret har været et udtryk for, at bondebefolkningen har haft erfaringer med at aflure naturen.

Et eksempel er, at hvis man ser svalerne flyve lavt, så bliver det sandsynligvis regn. Det har så affødt et vejrvarsel.

Spådomme eller prognoser

I 2020 har meteorologerne alskens teknik og historik at trække på, og de er ikke blege for at fodre befolkningen med både fem- og syvdages vejrudsigter.

Alligevel er det i klasse med fortidens spådomme - eller prognoser, som det hedder i dag.

- Somme tider føler man, at man lige så godt kan stole på de gode gamle vejrvarsler, i stedet for at stole på, hvad meteorologerne siger, siger Jens Åge Petersen.

For arkivaren på Klosterbakken er godt sommervejr lig med t-shirt-vejr, og når han kan nyde solen. Således passer mandagens vejr ham fint. Jens Åge Petersen holder nemlig i år ferien i et lejet sommerhus i Blokhus - og det var besluttet før coronakrisen:

- Vejret må godt blive som i dag, måske en fire-fem grader mere, og så, selvfølgelig, skal det også være stille vejr, håber Jens Åge Petersen.

Zoo håber på vejrvarslet

Odense Zoos direktør ser altså gerne et skifte mellem skyer, lidt sol og måske lidt vind.

For megen sol og varme betyder ikke kun en risiko for at zoo-gæsterne vælger stranden. Det betyder også at dyrene bliver lidt sløve.

- Man kan stadig se dem, men de vil ofte ligge på ryggen og slappe godt af. Så det er klart, at vejret har en stor indvirken på dyrenes adfærd.

En lang varm og solrig sommer som i 2018 fik således besøgstallet i Odense Zoo til at falde.

Og set i lyset af, at coronapandemien har udsat zooens sæson, er håbet om det rigtige vejr højt på ønskelisten hos Bjarne Klausen:

- Jeg håber under alle omstændigheder, at vi får et godt vejr til sommer, for så vil danskerne også synes, det er rigtig fint at holde ferie i Danmark og forhåbentlig også gøre det de næste år frem.

- Og så håber jeg, at vi får masser af gæster, som bruger masser af penge i zoologisk have. Det er helt afgørende. Hvis vi skal komme ud af det her år med skindet bare nogenlunde på næsen, skal vi helst være over budget hele sommerferien igennem.

Vejret juli 2020 sådan cirka

TV 2 Vejrets Per Christiansen siger med erfaring i stemmen, at man "ikke kan sige noget ædrueligt om vejret hele sommeren igennem".

Alligevel er han frisk nok til, at trække på statistikkerne og give et bud på sommervejeret anno 2020 - altså baseret på tal og historik.

I de tal kan man blandt andet se, at de seneste 28 år er den gennemsnitlige dagtemperatur for juli oppe på 22 grader.

Antallet af soltimer ligger i perioden på plus 200 timer, og nedbøren er på 70 millimeter eller lidt mere.

