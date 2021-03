Gang i byggeriet: Rambøll udvider på Fyn

Arbejdet på Fremtidens forstad i Årslev, det nye store boligbyggeri på Slagterigrunden i Odense og en stor rammeaftale for Sund og Bælt har været med til at skabe travlhed. Virksomheden forventer at skabe 25 nye job i Odense i år.