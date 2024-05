Gartner kan blive dømt nu, men frikendt om få måneder

En bagvendt proces og et problem for retssikkerheden. Sådan beskriver gartneren Poul Ribers forsvarsadvokat den situation, som hans klient står i.

I 2023 gav Odense Kommune Poul Riber driftsforbud efter en række tilsynsbesøg. Kommunen og anklagemyndigheden ved Fyns Politi mener, at han har ovetrådt miljøbeskyttelsesloven, spildevandsloven og affaldsloven. Der er rejst en straffesag mod ham, som begyndte mandag ved retten i Odense.

Poul Riber er dog ikke enig i anklagerne. Han har stævnet Odense Kommune for uretmæssigt at give ham forbud mod produktion og dermed forvolde ham et økonomisk tab, men den sag skal først afgøres til september.

Gartnerens forsvarsadvokat mener, at det er problematisk, at straffesagen afgøres før erstatningssagen.

- Det er en bagvendt proces. Anklagerne og dokumentationen er næsten identisk i de to sager, og Poul Riber risikerer at blive dømt for noget nu, som han vil blive frikendt for til september i en civil retssag, lød det fra Poul Ribers forsvarer Anders Lylover Jensen.