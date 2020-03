Gartnere får hjælp af store kæder: Fantastisk, men der er brug for hjælpepakke

Hos gartneriet Botaniq Lab i Glamsbjerg står flere tusind gule magueritter klar til at blive sendt ud i butikkerne, men på grund af coronakrisen, kan de ende med at gå op i røg. Bogstavelig talt.

Det samme kan blive skæbnen for mange andre gartneriers produkter, og det har sat branchen under pres.

- Vi står med nogle produkter, hvor vi sætter en biologisk proces i gang, og vi kan ikke stoppe den, når den først er i gang, siger Thomas Offer Madsen, der er ejer af Botaniq Lab.

Processen kan ikke stoppes

Fordi gartnerne arbejder med levende produkter, kan produktionen ikke stoppes, og oveni rammer krisen på et skidt tidspunkt.

- Vi kan ikke lagerføre eller sætte tingene i et fryserum. Når du har sat den biologiske proces i gang, skal det sælges eller smides ud, og det er den store hurdle i forhold til vores højsæson, som starter netop nu og løber over de næste to til tre måneder, siger han.

I et forsøg på at hjælpe gartnerierne har flere store virksomheder sat ind med forskellige tiltag. Det gælder blandt andet Lidl og Salling Group. Hjælpen består blandt andet i at fremrykke betalinger.

- Andre går ind og siger: 'Vi ved godt, at vi har booket nogle planter over de næste tre måneder. Dem kommer vi ikke til at tage imod, men vi kommer til at afregne', fortæller Thomas Offer Madsen.

Han hilser hjælpen fra de store virksomheder velkommen.

- Det er simpelthen så fantastisk at se, at der er så stor opbakning blandt vores kunder, siger han.

Håber på hjælpepakke

Tidligere på ugen meldte formanden for Dansk Gartneri ud, at gartneribranchen har stort behov for hjælp fra regeringen, og ifølge Thomas Offer Madsen har man også brug for mere end hjælp fra kunderne.

Botaniq Lab har 25 ansatte, men på grund af coronavirusset er 10 af dem sendt hjem. Virksomheden pakker kun 30 procent af de varer, man normalt gør på det her tidspunkt af året, så der er ikke arbejde til alle ansatte.

- Det her er en rigtig flot gestus fra vores kunder, men det redder ikke erhvervet, for hvis vi mister 70 procent af omsætningen over de næste tre måneder, så kommer der til at ske en meget, meget kraftig reduktion, og så vil vi se store, velfungerende gartnerier lukke, siger han.

Dansk Gartneri, der er gartneriernes interesseorganisation, har planer om løbende at fremlægge de registrerede tab for politikerne. Organisationen har en dialog med fødevareminister Mogens Jensen (S) og håber på en hjælpepakke konkret stilet til gartnerierne.