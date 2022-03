Gasprisen stiger 80 procent: Her er tre alternativer til russisk gas

Der findes tre forskellige typer varmepumper. Det billigste er luft-til-luft-varmepumpe, som koster mellem 15.000-25.000 kroner, men afgiver kun varme til et mindre areal og ikke til vand fra vandhanen.

En varmepumpe kræver nærmest ingen vedligeholdelse udover et servicetjek årligt.

Pillefyr

Henrik Bisp nævner desuden pillefyret, men anbefaler ikke opvarmningskilden frem for de ovenstående.

Et pillefyr er et anlæg, der opvarmer ens bolig og vandet ved brug af træpiller. Et pillefyr kan kobles til det vandbårne system.

Ifølge fageksperten kan man potentielt blive fristet af prisen for et træpillefyr sammenlignet med prisen på en varmepumpe, men man skal forvente, at der ligger en del arbejde i vedligeholdelse og rensning af pillefyret.

- I forhold til den grønne omstilling, er et pillefyr ikke den bedste løsning, siger Henrik Bisp.

- Ved at afbrænde træpiller, bliver CO2, der er lagret i træet, sluppet fri. Det er bedst at skære ned på afbrænding af træ i energiforbrug.