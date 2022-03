Gaspriser stiger markant: Ivan nåede at få fjernvarme i sit hus - og han er lettet

Her blev en af hovedlinjerne nemlig at foretage store investeringer i at omlægge til grøn energi. EU har et mål om at reducere behovet for russisk gas med 80 procent inden for et år.

I Danmark er ambitionerne endnu højere. Danmark vil sågar være helt fri af russisk gas, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde søndag.

Til TV 2 fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), at EU's planer vil få stor betydning for danskerne fremadrettet.

Danmark kommer nemlig til at stå over for en kæmpe omlægning til mere vedvarende energi, forklarer Dan Jørgensen (S).