Gemmer sig for politiet: Efterlyser denne mand i forbindelse med grov kriminalitet

Det er dog ikke sikkert, han befinder sig på Fyn, hvor han ellers bor.

Ifølge politiet kan han være søgt mod Sjælland eller Vestjylland, da han formentlig er klar over, at politiet ønsker at anholde ham.

Grov kriminalitet

Af hensyn til den igangværende efterforskning kan Fyns Politi ikke oplyse, hvad sagen drejer sig om.

Ifølge politiet er den efterlyste mistænkt for at have begået grov kriminalitet i forbindelse med den pågældende sag.

Har du set Mike Albech Andersen eller ved, hvor han er, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.