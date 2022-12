Gemte heroin i et hul i jorden - idømt fængsel og advarsel

En 46-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel for besiddelse af heroin.

Manden blev varetægtsfængslet 8. februar, hvor han blev afsløret i, at have gemt heroinen i et hul i jorden.

Manden er dømt for 168 gram heroin med henblik på videresalg samt for videresalg af 25,08 gram heroin.

Han blev desuden dømt for ulovlig besiddelse af piller til eget forbrug.

Samtidig læner manden sig op ad en udvisning. Han har ikke dansk statsborgerskab, og blev idømt en advarsel efter udlændingeloven. Advarslen blev tidligere kaldt en betinget udvisning, og betyder at ved et nyt strafbart forhold, vil det blive vurderet om han skal udvises af Danmark.

Hullet, som Fyns Politi betegner som "et temmelig usædvanligt sted", befandt sig i et skovstykke øst for Abildgårdsskolen i Odense.

Den 46-årige har desuden fået konfiskeret 65.000 kroner.