Genåbning nærmer sig: Rekordmange forventes testet inden tirsdag

Påsken er over os, genåbningen nærmer sig med hastige skridt, og det betyder et større pres på testcentrene.

Lørdag testede Carelink, der står for lyntest i Region Syddanmark, 17.000 borgere - 4.000 mere end en sædvanlig lørdag. Og det tal forventes at stige betragteligt søndag og mandag, lyder det fra Brian Rosenberg, administrerende direktør hos Carelink.

- Vi forventer at gå to rekorddage i møde med 50.000-60.000, der skal testes, siger han til TV 2 Fyn.

Vi har fordoblet antallet af medarbejde og åbnet så mange pop up-steder som muligt. Vi kan ikke blive mere klar Brian Rosenberg, administrerende direktør, Carelink

Mange skal bruge en negativ test til genåbningen 6. april, og det er blandt andet det, der afspejler sig i tallene. Men Carelink er forberedt.

- Vi har fordoblet antallet af medarbejde og åbnet så mange pop up-steder som muligt. Vi kan ikke blive mere klar. Så er spørgsmålet, om folk kommer jævnt udover dagen, så kommer der ikke lange køer. Det er nok ikke realistisk, så der kan opstå kø, siger den administrerende direktør.

Udvidede åningstider

Eftersom lyntest foregår uden tidsbestilling, er det umuligt at forudsige, hvor meget pres der kommer på teststederne i løbet af dagen, mener Brian Rosenberg.

Men flere af lynteststederne her udvidet åbningtiderne mandag. På teststedet på Ejby Skole er åbningstiden for eksempel udvidet til 21, mens man på Ørbækvej i Odense holder åbent til midnat 2. påskedag.

Ifølge den administrerende direktør er det en fordel at benytte sig af de sene timer.

- Jeg vil bare opfordre til, at så mange som muligt, som er b-mennesker, kommer sent. Vi forventer ikke, at der er lange køer inden midnat, siger han.

Kan være en fordel at vente

Når det liberale erhverv, herunder frisørerne, åbner tirsdag, skal man kunne fremvise et coronapas. Det kan enten være dokumentation på, at man er færdigvaccineret, har overstået infektion inden for 12 uger eller at man har en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel.

Skal man ikke bruge coronapasset på genåbningens første dage, anbefaler Brian Rosenberg, at man venter lidt med at lade sig teste.

Der er i alt 52 teststeder på Fyn, når man kigger på både PCR- og lyntest. Find dit nærmest teststed samt åbningstider her.