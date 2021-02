Genbrugsbutikker i krise: Godt genbrug ryger på forbrændingen som affald

En gammel fin stol, brugt legetøj og beklædning, der knap nok er brugt. Ting, der normalt kunne være solgt videre som genbrug, ryger nu på forbrændingen som affald.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, at det så ender med at blive brændt af, siger Lene Aagaard, der er frivillig i Kirkens Korshær Genbrug i Glamsbjerg.

Men der er ikke noget at gøre, når først tingene er smidt i småt brændbart.

- Vi kan ikke gøre andet end at henvise til, at det kan genbruges. Vi må ikke tage noget fra. Hvis kunden ønsker det skal smides ud, skal det smides ud, siger Sandra Christensen, der er driftsmedarbejder ved Assens Forsyning i Glamsbjerg.

Hun opfordrer dog folk til at sortere genbrugsguldet, så det ikke ryger i forbrændingen.

Vigtig indtægtskilde

Indsamling og videresalg af genbrugsting er gået i stå siden nedlukningen, og det betyder, at genbrugsbutikkerne siden december har mistet en vigtig indtægtskilde.

- Hver gang de smider et spisebord, en sæk tøj eller en kasse med børnenes legetøj ud, kunne det måske være med til at finansiere en pose kaffe på et herberg eller en sovepose til en, der ligger i en opgang, siger Lene Aagaard.

Brugte møbler, nips, legetøj og beklædning udgør nemlig det økonomiske grundlag for Kirkens Korshærs hjælpearbejde i Glamsbjerg. Og de lukkede genbrugsbutikker har store konsekvenser.

- De, der er hjemløse, fattige og psykistsyge, har jo stadig brug for hjælp, selvom vores butikker er lukkede, siger Lene Aagaard.

Kirkens Korshær driver blandt andet varmestuer for hjemløse. Men der mangler penge.

- Kirkens Korshær mister i reel indtjening 2,5 millioner kroner om ugen, mens vi har lukket, siger Lene Aagaard.

Alene i Svendborg modtager varmestuen normalt 100.000 kroner om måneden fra organisationens genbrugsbutikker.

Forsøger med take away-genbrug

Efter snart to måneders nedlukning er kassen ved at være tom. Men nu prøver Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Glamsbjerg noget nyt.

De forsøger sig med take away-genbrug, hvor der både kan afleveres og købes ved bagdøren.

- Det giver penge i kassen. Det er ikke ret meget, men det er nok til, at det er sjovt for os frivillige at være her, selvom der er lukket, siger Lene Aagaard.

Lene Aagaard har kørt med take away-genbrug i et par dage nu, og hun håber, at det nytter.

- I stedet for, at de kører på genbrugsstationen med det, håber jeg, at de kommer om til vores bagdør og læsser det af, siger hun.

Kirkens Korshær driver i alt 11 genbrugsbutikker på Fyn, 240 på landsplan og i alt 38 varmestuer for socialt udsatte.