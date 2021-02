Generationsskifte: Tidligere Biva-ejer sælger til døtrene

Henry Johansen var murermester, da han i 1982 startede med at sælge usamlede lavprismøbler fra en gammel måskinfabrik i Ørstedsgade i Odense.

Resten er historie. Sammen med datteren Millie opbyggede han Biva-koncernen, solgte den i 2006 til to kapitalfonde for 560 millioner kroner - datteren Millie Johansen fik 140 millioner kroner.

Siden gik kæden nedenom og hjem, men på det tidspunkt havde Henry Johansen investeret pengene fra handlen i mursten og ejendomme.

Det har han været så god til, at investeringerne siden rundede et par milliarder kroner.

Generationsskifte

Nu er han ved at generationsskifte invsteringsformuen, der dog er skrumpet de seneste år.

Det netop offentliggjorte regnskab i Boka Holding II Aps. viser et underskud på 124 millioner kroner mod et minus på 84 millioner kroner før skat året i forvejen.

Ifølge ledelsesberetningen skyldes underskuddet i år tab på salg af kapitalandele og nedskrivninger på investeringsejendomme.

Af regnskabets noter fremgår det dog også, at Henry Johansen er ved at generationsskifte mange af ejendommene med sine døtre, der ejer Ejendomsselskabets Korsdal.

Korsdal ejendomme, der har døtrene Millie, Lisa og Sanne som ejere, har fra 2019 til 2020 øget sine investeringer i grunde og bygninger fra 354 millioner til 1,3 milliarder kroner.

Læs også Bivas far har ejendomme for to milliarder

Omvendt er Boka Holding II's ejendomsportefølje faldet fra 1,4 milliarder kroner til 285 millioner kroner.

Samtidig har Henry Johansen deltaget aktivt i finansieringen i døtrenes selskab, fremgår det af Boka Holding II's regnskab.

Der optræder blandt andet et anfordringsgældsbrev på 203 millioner kroner til Ejendomsselskabets Korsdal A/S og i posten andre tilgodehavender indgår udlån til døtrenes ejendomsselskab på 321 millioner kroner.

Boka Holding har fortsat en egenkapital på 607 millioner kroner, mens Ejendomsselskabet Korsdal har en formue på 155 millioner kroner.

Henry Johansen siger til fagmediet Retailnews, at det er voldsomt dyrt at generationsskifte, og at familien derfor forsøger at være på forkant.