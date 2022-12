Generatorer på vej til Kyiv: - Ultimativt mål er 200.000 varme ukrainere

Og selv om mange af missilerne angiveligt blev skudt ned af ukrainsk militær, har angrebet medført store ødelæggelser i blandt andet den ukrainske hovedstad.

Ukraines forsyningsmyndigheder meddeler således fredag eftermiddag, at det vil tage længere tid end tidligere at få strøm ud i landet og at få generel infrastruktur op at køre igen efter fredagens angreb.

Flere områder af Kyiv er ramt af strømafbrydelser på grund af angrebet.

Da indsamlingen for venskabsbyen Kyiv startede, var målet at få indsamlet én million kroner, men det stod allerede hurtigt klart, at initiativet ville gå over al forventning.