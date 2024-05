OB kæmper lige nu om vigtige point mod Hvidovre på udebane i Superligaen.

De stribede ligger under nedrykningsstregen med seks point op til Lyngby. En sejr vil gavne fynboernes kamp for overlevelse, hvorimod et nederlag vil sende OB tættere mod landets næstbedste række.

TV 2 Fyn følger kampen både fra Hvidovre Stadion og i selskab med håbefulde OB-fans på sportsbaren Kick Off i Odense.