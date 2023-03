Gennemgang afslører: Den fynske ældrepleje kæmper med påbud - risiko for fald i kvalitet og sikkerhed

Systemet er under alvorligt pres på flere af de fynske plejehjem og i hjemmeplejen.

Det viser en gennemgang lavet af TV 2 Fyn af tilsynsrapporter lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gennemgående er det, at flere plejehjem og hjemmeplejer har mangler, når det kommer til medicinhåndtering, journalføring og overblik over beboernes problemstillinger. Det fremgår af de sundhedsfaglige- og ældretilsynsrapporter, som TV 2 Fyn har set.

Inden for det seneste halve år har Faaborg-Midtfyn Kommune eksempelvis fået påbud på to af deres kommunale plejehjem - Lykkevalg i Korinth som det ene og Tingager i Ringe det seneste.

Sidstnævnte har for nylig fået påbud med fokus på at rette op på større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. I tilsynsrapporten er der 70 målepunkter, hvoraf 28 af dem ikke er opfyldt, og mange af dem handler om manglende dokumentation.

Ældrechef i kommunen, Kitt Lysén Pedersen, er ærgerlig over, det er kommet hertil.

- Jeg er enormt berørt over, at vi har fået de her påbud, for vi er her jo, fordi vi ønsker beboerne det bedste og mest sikre liv, siger hun.

Også i det politiske Ældreudvalg får det Venstres Kristian Nielsen til at ærgre sig



- Når man ender med, at pårørende skal gå til Styrelsen for Patientsikkerhed, for at noget skal rettes op, så er man nået til et punkt, hvor det ikke skal være. Det skal helst fanges inden, at man som pårørende kommer i en situation, hvor der ikke er andet at gøre end at klage til patientstyrelsen, siger han og tilføjer.

- Det er det, vi i øjeblikket har fokus på: Hvordan sikrer vi, at man løbende kan komme af med bekymringer og input, man har, når man har en af sine kære boende på et plejehjem.

Pårørende reagerer

Èn af dem, der har oplevet udfordringer på Plejehjemmet Tingager i Ringe, er Rose Olsen og hendes mand Torben Olsen.

Torben flyttede sidste år ind på Tingager, fordi hans demens og parkinson-sygdom blev så behandlingskrævende, at Rose Olsen fandt det bedst for familien.

Mens det ikke var nogen nem beslutning, blev den ikke nemmere af de udfordringer, familien mødte på Tingager Plejehjem.

- Man er i en sorg og frustration, når ens mand gennem 50 år pludselig skal på plejehjem, og at jeg så møder en kultur, som jeg synes er svær at forene med arbejdet med sårbare mennesker. Det var hårdt, siger Rose Olsen.

Hun oplevede blandt andet, at en stor variation i personale og manglende overlevering kom hendes mand til gene.

- Jeg synes, at der manglede en indsats for at lære min mand at kende, hvad hans behov var, og hvordan det skulle sikres, at han fik en vis form for livskvalitet og tryghed. Der var så mange forskellige mennesker, der skulle stå for det, og alle gjorde det forskelligt. Det var chokerende.

Ældrechef Kitt Lysén Pedersen fortæller, at der nu bliver set på arbejdsgange og procedurer for overlevering og dokumentation angående beboernes behov og behandlingskrav.

- Når vi har meget mundtlig overlevering, kan vi ikke vide, om dem, der møder ind i morgen, får den nødvendige viden, hvis ikke vi skriver det ned. Det gælder også den tavse viden og de erfaringer, man har gjort sig med den enkelte beboer, som skal gives videre til kollegerne, og som skal kunne dokumenteres.

Siden Styrelsen for Patientsikkerhed kom med et påbud til plejehjemmet, mener Rose Olsen dog, at der er sket forbedringer.

- Der måtte simpelthen ske noget, så vi gik til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og så havde vi møder med både plejehjemsledelsen, kommunen og sygeplejesker, hvor vi lavede procedurer. Siden er der så også kommet en ny leder til, og det har også givet en helt anden åbenhed.