Gentager succesen: Fynboer kan igen løbe med resten af Danmark

- På løbsfronten sker der jo stadig ikke noget, så vi vil gerne vise, at vi stadig er til stede.

Sådan lød ordene fra løbsarrangør hos OGF Odense Michael Jensen, der sammen med seks andre løbsarrangører har valgt for anden gang at afholde et virtuelt løb, der går under navnet 'Danmark Løber' 21. juni.

- Det første løb var lidt en prøve for at se, om fynboerne og danskerne generelt havde interesse i at deltage i et virtuelt løb, og det viste sig jo at være en kæmpe succes, siger han og fortsætter:

- Så hvorfor ikke gentage successen?

Vælger selv distance

Hvem står bag løbet? Det virtuelle løb Danmark Løber er arrangeret af syv løbsarrangører fra hele landet. Bag arrangementet står: Aarhus Motion Aalborg Atletik & Motion Sport Event Syd OGF Odense HCA Marathon Lillebælt Halvmarathon Sparta Atletik & Løb

Det første virtuelle løb blev afholdt 19. april, og her deltog i alt 31.486 løbeglade danskere. Og alle arrangørerene bag løbet håber, at succesen vil gentage sig.

- Det er vigtigt, at folk kommer ud og bevæger sig, og flere og flere løb bliver jo aflyst, så det her er en god måde at komme ud på, siger Michael Jensen.

Og ligesom det første virtuelle løb, kan deltageren selv vælge distancen, og starten kommer til at gå fra egen adresse. Fra sin telefon kan man så følge med i et studie, hvor værter vil guide gennem hele arrangementet.

De røde og hvide farver binder løberne sammen

Lige som sidst vil det virtuelle arrangement være gratis at tilmelde sig, og arrangørerne opfordrer desuden til, at man lige som sidst tager en rød eller hvid t-shirt på.

Denne gang får deltagerne også mulighed for at købe en officiel t-shirt.

- Vi synes, at løbet er en god måde at binde hele landet sammen på. De røde og hvide trøjer symboliserer en særlig fællesskabsfølelse, siger Michael Jensen.

Det er også muligt at købe en medalje af træ og at få tilsendt et officielt print af startnummeret.

Det virtuelle løb vender tilbage 21. juni. Foto: Danmark løber