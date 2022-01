Gidsel er positivt overrasket over kroppens reaktion

Gidsel sad over i mandagens gruppekamp mod Nordmakedonien, efter at han to dage forinden havde fået et slag i maveregionen mod Slovenien.



Dagen efter Slovenien-kampen havde den 22-årige højre back store smerter, men dag for dag er det blevet bedre, og torsdag var han i fuld vigør.

Han kastede sig rundt, tilspillede sig straffekast, blev topscorer med ni mål, og efterfølgende blev han også kåret som kampens bedste spiller.

- Jeg havde også lige fået fire fridage, så det var måske også mig, der skulle give den et ekstra nøk. Jeg føler mig frisk og har friske ben, på trods af at det var en hård og sej kamp mod Island, siger han.