Gidsel med ny pragtpræstation i dansk sejr

Blandt andre Mikkel Hansen, som blev kampens topscorer med ni mål, mens GOG's Mathias Gidsel stod for syv mål.

Det eneste, der manglede, var et bedre forsvar, og det kom i anden halvleg. Det betød også, at Kevin Møller fik fat i mere i målet, og langsomt udbyggede danskerne forspringet, der ved pausen kun lød på 20-19.

At Henrik Toft tillod sig at brænde nogle oplagte muligheder fik ingen betydning, ud over at den erfarne stregspiller måtte stå model til flere møgfald fra landstræneren.

Selv om intensiteten i forsvarsspillet forsvandt en smule mod kampens slutning, er det værd at hæfte sig ved, at Portugal blev holdt nede på blot ni scoringer i anden halvleg.

Her viste det danske hold, at man godt kan få en defensiv til at fungere uden den skadede Lasse Andersson, der sad udenfor efter sit ankelvrid mod Bahrain.

Danmark spiller sidste gruppekamp mod Sverige på søndag. Svenskerne led tidligere fredag sit første nederlag ved OL i kampen mod Egypten.