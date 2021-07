Gidsel storspiller i ny dansk håndboldsejr ved OL

Her havde danskerne kontrol over begivenhederne mod en modstander, som ellers rummer stor fysik og masser af kvalitet.

Egypten foran ved pausen

Det blev demonstreret så sent som i lørdags i sejren over Portugal, og danskerne mærkede det selv i den dramatiske VM-kvartfinale for et halvt år siden, hvor Danmark kun slap videre med det alleryderste af neglene.

Egypterne gik da også til pause med en 15-14-føring efter første halvleg, hvor det kneb for det flade danske forsvar at få bremset de fysisk stærke modstandere, som for ofte fik lov til at afslutte fra halvdistancen.

Det gjorde det svært for Niklas Landin i målet. Men den lange keeper fik bedre og bedre fat, som halvlegen skred frem, og efter pausen blev han en afgørende figur med redninger på flere helt oplagte målchancer.

Syv mod seks

De danske fløje løftede sig også, som kampen skred frem, selv om de begge havde en besværlig åbning.

Magnus Landin brændte sine to første forsøg, mens Lasse Svan stort set ikke indgik i kombinationerne og før pausen nærmest var blind passager.

Den danske bredde er dog bedre end den egyptiske, og det blev tydeligt efter sidebyttet, hvor især Mads Mensah tilførte kvalitet, da han kom i aktion.

Det var et varsel om udviklingen, da Lasse Svan med sin første offensive aktion sørgede for Danmarks første føring ved 16-15.