Giftrester i drikkevandet: - Beskyttelsen er utilstrækkelig

Det er stærkt alarmerende, at der er fundet pesticidrester i over halvdelen af de vandboringer, der er lavet i Danmark i år.

Det mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Resultaterne af boringerne viser, at vi igen har en rekordhøj forekomst af pesticidrester i vores aktive drikkevandsboringer. Det viser, at beskyttelsen af vores drikkevand er utilstrækkelig, siger hun.

Det er vandværkerne, der laver boringerne, som bruges til at hente grundvand op, som kan sendes ud til borgerne som drikkevand.

Frem til 15. september har vandværkerne i år foretaget 511 af disse boringer på Fyn. I 66 procent af dem fandt man pesticidrester.

Grænseværdierne er overskredet i 103 tilfælde, der svarer til en femtedel af de fynske boringer.

- Det er et helt tydeligt signal om, at vi skal skrue kraftigt op for beskyttelsen, siger Maria Reumert Gjerding.

Behov for grundvandsparker

På Langeland er fundet rester af pesticider i 22 ud af 33 boringer, dog er kun to af dem over grænseværdien.

Anderledes ser det ud på Ærø, hvor der i alle 28 drikkevandsboringer er fundet giftrester, og i halvdelen af boringerne er det så mange pesticider, at det overstiger grænseværdierne.

Maria Reumert Gjerding mener, at der er brug for det, som man i andre lande kalder grundvandsparker. Det er store områder under jorden, hvor grundvandet dannes, som beskyttes helt mod pesticider.

Andelen af positive pesticidprøver i forbindelse med vandboringerne i år er mere end fordoblet siden 2016, viser tallene.

Det skyldes primært, at man i dag analyserer for langt flere stoffer, end man gjorde tidligere.

- Men det betyder også, at det danske grundvand har været forurenet i langt større omfang, end man tidligere vidste, påpeger hun.

Niveauerne af pesticidrester i Danmark er dog så lave, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med dem.

Alligevel mener Maria Reumert Gjerding, at man ikke "gambler med en af de vigtigste ressourcer i landet".

- Det er vigtigt, at vi når at trække i håndbremsen, inden det bliver kritisk. Og den gode nyhed er, at vi stadig kan nå det, siger hun.

I sommer blev der fundet coliforme bakterier i flere vandværker. Det betød, at man flere steder måtte koge vandet i flere dage.