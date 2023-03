Gigantisk forskel: Så meget mindre tjener Viktor Axelsen end Holger Rune

Men ifølge tidligere topspiller Jim Laugesen, der kommenterer badminton på TV 2 Sport, skal årsagen findes i måden, de to sportsgrene er skruet forskelligt sammen på.

- I tennis går pengene til dem inde på banen. I badminton går pengene til dem uden for banen, siger Jim Laugesen.

I tennis lykkedes det spillerne at lave deres eget forbund i starten af 1970’erne, og i dag arrangeres tennisturneringer primært af ATP og WTA, men i badminton ligger magten - og dermed også pengene - hos de store nationale forbund.

Jim Laugesen håber dog, at de største badmintonstjerner i fremtiden kan tjene flere penge til dem selv frem for til deres forbund.

- Jeg tror, at pengene bliver større i badminton, men de når ikke tennisniveau, siger Jim Laugesen.

Jagter endnu en All England-titel

Der er også mange penge at tjene både på og især uden for banen i tennis. En ting er, hvad sportsstjerner får for indsatsen på banen i form af sejre og titler, men uden for banen er der et gigantisk potentiale for atleter, der formår at udnytte det.

I løbet af sin karriere nåede den schweiziske tennislegende Roger Federer eksempelvis at tjene omkring ti milliarder kroner, heraf var kun den ene milliard kroner i præmiepenge.