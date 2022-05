Gigtramte Ida fik smilet frem i det kreative værksted

Hospitalets velfærdskoordinator Mette Sorang Kjær fortæller, at de unge patienter glemmer, hvorfor de er kommet til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, når de har tid i Kreaheltenes værksted.

- Det er tydeligt, at de har rigtig stor glæde af, at være i Kreaheltenes værksted, siger hun og uddyber:

- Det er som om, at man glemmer sygdommen. Det er jo vores dagsorden, at man skal et eller andet der knytter sig til, at man enten har smerter eller skal have en fast behandling.

- Men når man så kommer herned, så glemmer man lidt, at man skal hen og have taget en blodprøve, siger Mette Sorang Kjær.

Det kreative værksted har altså stor betydning for Ida Manly Sørensen og hendes medpatienter.

- Jeg kan jo for eksempel have blomster stående inde på mit værelse og kigge på dem hver dag, og det giver jo virkelig gode minder og jeg kan tænke, at det hele, det ikke er så træls, som det måske er i hverdagen.

- Så husker man på, at det her skal nok gå, siger den 17-årige gigtpatient.