Glæde over genåbning: Galophestene skal ud igen

De er så klar til den kommende genåbning i butik Madison Indoor i Svendborg. Ægteparret Søs og Peer Michael har drevet deres møbel- og indretningsbutik i ni år, og de kan ikke vente, til klokken bliver ti mandag formiddag:

- Galophestene skal frem. Vi har savnet vores kunder, så vi glæder os helt vildt, og stemningen vil være i top, siger Søs og Peer Michael.

Vi er ikke bare et ekspeditionskontor. Vi har savnet at bruge tid med kunderne. Så nu skal galophestenen frem igen. Søs og Peer Michael, Madison Indoor, Svendborg

Selvom det er gået rimeligt med at holde salget under nedlukningen i gang via bagdørssalg, så har ægteparret manglet det allervigtigste: Det ægte og nærværende møde med kunderne.

- Vi er ikke bare et ekspeditionskontor. Vi har et forhold til vores kunder. Hvis de vil låne en lampe med hjem og se, om den passer, så finder vi ud af det. Det har vi savnet ekstremt under nedlukningen, siger Peer Michael.

Tomme gader

Det har været en rå tid med coronanedlukningen, fortæller Søs Michael. Hun har haft bange anelser, når hun kiggede på de øde gader og har tænkt på, om der nogensinde kommer liv i byen igen.

- Så vi ser frem til at få vores kunder tilbage. For os er den sociale kontakt den vigtigste, så vi glæder os virkelig meget til at se folk i øjnene og snakke med dem om, hvad de trænger til. Det er ikke nok at sidde og skrive på facebook, det er noget helt andet at mødes, sige Søs Michael.

Webshop får vi aldrig! Selvom nogle mener, at det er fremtiden, så kommer det ikke til at ske her Christina og Peer Michael, Madison Indoor, Svendborg

Aldrig webshop

Hvis man nævner ordet webshop, så får Peer Michael kuldegysninger - og ikke på den gode måde. For selvom butikken under nedlukningen oplevede stor opbakning fra kunderne, som stod udenfor og pegede ind på en vare, som de derefter hentede ved døren og betalte hjemmefra, så kan det aldrig erstatte det ægte møde.

- Webshop får vi aldrig! Selvom nogle mener, at det er fremtiden, så kommer det ikke til at ske her. Aldrig! Vi er sikre på, at der er en stor målgruppe, som stadig synes, at det er fedt at røre og mærke og se på tingene, så det kommer vi ikke til at ændre på, siger Peer Michael.

Læs også Pressede butiksejere klar til genåbning, men frygter begrænset salg