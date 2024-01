Glat som sæbe: Tøvejr får jordskred til at glide hurtigere

Jordskreddet ved Nordic Waste er ikke en naturkatastrofe - det er en menneskeskabt katastrofe, som kommer til at tage uger, måneder og måske år at rette op på.

Sådan lyder det fra Søren Munch Kristiansen, der er lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

- Vi er vant til, at ting i Danmarks natur enten går meget hurtigt eller meget langsomt. Det her er en mærkelig situation, for det er midt imellem, siger han.

- Jordskreddet bevæger sig i en størrelsesorden på mellem en til ti meter om dagen, afhængig af hvor man ser på den. Ude i siderne bevæger den sig langsommere, end den gør inde på midten.

Lørdagens tøvejr og den dermed mere fugtige jord kan få jordskreddet til at bevæge sig hurtigere.

Det er, fordi den forurenede jord ligger på en bakkeskråning på "noget meget specielt geologi".

Nemlig plastisk fed ler, som er en lertype, der bliver glat som et stykke håndsæbe, når den bliver våd.

- Når snesmeltevandet løber ned gennem den forurenede jord og ned til overfladen af leret, ligesom regnen har gjort det sidste år, så kommer leret til at virke som en glidebane, siger Søren Munch Kristiansen.

Det store problem ved det våde vejr er ikke, at jordskreddet bevæger sig lidt hurtigere - måske nogle centimeter hurtigere om dagen. Problemet er derimod ifølge Søren Munch Kristiansen, at skredet dermed ikke stopper med at bevæge sig.

En Cowi-rapport konkluderede tirsdag, at tre millioner kubikmeter jord menes at være i bevægelse. Det vurderes at koste 2,2 milliarder kroner, hvis man skal fjerne det hele med lastbiler.