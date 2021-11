Glatte veje: Bilister rådes til at køre tidligt eller arbejde hjemme

- Allerede fra morgentimerne skal man være opmærksom.

Torsdag aften er saltningen af de større veje i gang over hele Fyn. Det gælder også pendlerfærdselsåren Fynske Motorvej. Men der opfordres alligevel til ekstra tålmodighed.

Slud og tøsne

I forvejen er der lidt koldt i Danmark i øjeblikket, og da et lavtryk natten til onsdag bevæger sig ind over landet, kan det få sneen til at falde.

Det er tirsdag aften ikke helt sikkert, hvilken form nedbøren falder i, men ifølge DMI vil det formentlig primært være som slud og tøsne.

Det nordlige Jylland og det nordlige Sjælland vil blive ramt først, længst og hårdest, og i Nordjylland er der ligefrem varsel om mulig snestorm onsdag.