Der har været mere end middel fart på billetsalget til morgendagens fynske pokalbrag imellem Middelfart Boldklub og OB.

Faktisk har interessen for at se fodbold i den vestfynske by ikke været større i tæt på 50 år.

Opgøret er blevet kaldt "Kampen om Fyn" og i formiddag var der kun 8 af de 2 et halvt tusinde billetter tilbage. Men du kan altså godt glemme at få fat på en billet.

Søren Godskesen, der er sportschef i Middelfart Boldklub, gør i videoen ovenover status på billetsalget.