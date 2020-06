Glødende hjemmesider: Fynboerne var fans af digtale nyheder under corona-krisen

Fynboerne konsumerede nyheder som aldrig før under corona-krisen. Især på de digitale platforme har fynske medier oplevet stor fremgang.

På Fyens Stiftstidende har efterspørgslen efter nyheder generelt været massiv under coronakrisen.

- Vi har overordnet set oplevet en markant, øget efterspørgsel på grundig og relevant journalistik, der giver klare svar på alle de spørgsmål, en corona-krise afstedkommer i de seneste to måneder, fortæller chef redaktør Poul Kjærgaard.

Livlig , digital trafik

Især på hjemmesiden har Fyens Stiftstidende oplevet stor tilstrømning.

- Aldrig før har vi haft så mange brugere på fyens.dk. Og vi oplever i endnu højere grad end før krisen, at de mere end 100.000 fynboer, der dagligt bruger fyens.dk, vender tilbage igen og igen, siger Poul Kjærgaard.

For et privat medie som Fyens Stiftstidende er salg af annoncer og abonnementer afgørende for avisens overlevelse. Derfor er Poul Kjærgaard glad for at kunne fortælle, at der også har været en stigning i deres salg af PLUS-abonnementer, der giver læserne adgang til alt indhold på fyens.dk.

- Krisen er kritisk for Danmark og for private medier som Fyens Stiftstidende. Men den har samtidig cementeret nødvendigheden af en grundig og uafhængig presse, siger Poul Kjærgaard.

Fynboerne er sultne efter viden

På TV 2 Fyn fortæller redaktionschef Mads Boel, at Fynboerne under corona-krisen er søgt mod de traditionelle og etablerede medier. Især på de digitale platforme har TV 2/ Fyn har haft en markant fremgang og er gået 53 % frem i brugere.

- 53 procent flere brugere vidner om et enormt informationsbehov hos Fynboerne, og der er vi stolte af at kunne bidrage med nøgtern, præcis og grundig information under en national krise som Corona har været, siger Mads Boel, redaktionschef på TV 2 Fyn.

Corona trak fynboerne tættere på medierne

TV 2 Fyn lancerede under corona-krisen et værktøj, hvor fynboerne kunne sende deres spørgsmål ind, og så sad en hel redaktion af journalister klar til at gå på jagt efter svar på borgernes vegne.

Stationen modtog langt over 700 spørgsmål, som bredte sig fra usikkerhed om sommerhusophold til hvordan man skulle forholde sig til håndværkere i sit hjem.

- Det viste med alt tydelighed, at vi som klassisk medie har en relevans, og vi blev nærmest blæst bagover af de mange nysgerrige fynboer, siger Mads Boel. Han mener, at den store interesse viser, at medierne skal åbne døren mere for borgerne.

- Det er ikke altid os, der skal definere, hvad der er vigtigt. Vi skal også lytte til borgerne. Og den læring tager vi med garanti med os videre. Det håber jeg også resten af mediebranchen gør, siger Mads Boel.

Mere flow-tv

Selvom der i åresvis har været en tendens over hele verden til at se mindre af det gammeldags fjernsyn, såkaldt flow-tv, og mere nyheder på vores telefoner, så har det ændret sig under coronakrisen. En undersøgelse fra SDU viser, at danskerne især har benyttet sig af traditionelle nyhedsmedier i de seneste måneder.

- Flere undersøgelser påviser, at især flow-tv har vundet stort indpas. Endelig er det også værd at bide mærke i, at så godt som ingen er overladt udelukkende til sociale medier og søgemaskiner, hvor misinformation og myter lettere florerer, siger Lene Heiselberg, adjunkt ved Medierns Forsknings- og Innovationscenter.

Også på TV 2/ Fyn har den traditionelle platform – TV – haft en markant fremgang. I maj måned 2019 havde TV 2 Fyn en share på 43,6. I maj måned 2020 var det steget til 51,3.

Share er betegnelsen for den procentdel af seerne, som har tændt for fjernsynet, som ser TV 2 Fyn.

- Det er en markant fremgang, der endnu en gang understreger, at der har været behov for præcis journalistisk formidling, siger Mads Boel, redaktionschef på TV 2 Fyn

Tilfredshed på sydfyn

Sulten efter digitale nyheder under coronakrisen har også Fyns Amts avis mærket. De har oplevet en ret stor stigning i brugertallet på www.faa.dk – og der har været en meget stor stigning i antallet af nye digitale abonnenter og plusabonnenter. Det fortæller chefredaktør Rikke Bekker.

- Samtidig har en helt ny læserundersøgelse vist, at Fyns Amts Avis har oplevet en markant stigning i tilfredsheden, og vi er utrolig glade for netop de gode nyheder midt i en krise, der ellers også bliver svær for os at komme igennem, siger Rikke Bekker.

I begyndelsen af coronakrisen troede Fyns Amts Avis, at stigningen skyldtes støtte-køb af indholdet, for her havde de valgt ikke at tage penge for coronaartiklerne i avisen. Det gjorde de for at sikre, at folk fik de sundhedsmæssige vigtige funktioner.

- Vi havde en klar publicistisk opgave i begyndelsen af sundhedskrisen, men tendensen fra april er blevet yderligere forstærket i maj måned, hvor det nu primært her er en økonomisk krise, og vi tager nu igen penge for vores almindelige, unikke historier, siger hun.

Kritiske overfor beslutningstagerne

Én ting er hvad medierne selv fortæller. På Syddansk Universitet har blandt andet Morten Skovsgaard, professor ved Center for Journalistik, kigget særligt grundigt på både journalister og brugere under corona-krisen. Han mener, at journalisterne i høj grad har styrket demokratiet.

- Hvis man kigger på, hvad journalister skal kunne udrette og bidrage med i et demokrati, skal man som noget af det grundlæggende videreformidle vigtig indformation fra myndighederne til borgerne. Det synes jeg, at de har været ret gode til, siger Morten Skovsgaard.

Han fortæller, at der er tre grundpiller, som journalistikken står på. Udover at videreformidle vigtig information, så er det vigtigt for journalister at være at være kritiske for beslutningestagerne. Også her mener han, at journalisterne har gjort et hæderligt stykke arbejde under coronakrisen.

Vigtigt for ham er det, at journalisterne har været kritiske på en saglig måde med udgangspunkt i de reelle problemer. For eksemple ved at spørge ind til strategien for balancen mellem de økonomiske og sundhedsmæssige hensyn.

- Medierne har taget deres deres demokratiske rolle på sig - overordnet set. De har varetaget deres rolle ret fint og har taget udgangspunkt i noget substantielt frem for bare at ville fange håret i suppen. siger Morten Skovgaard.

