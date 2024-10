Gode chancer for nordlys i aften på Fyn

Solen er meget aktiv i øjeblikket med hensyn til solpletter og soludbrud, hvilket giver gode betingelser for at se nordlys i Danmark de kommende nætter, skriver TV 2 Vejret.

Vejret giver desuden særdeles gode betingelser i aften. Det er næsten nymåne, så lysforurening fra månen er nærmest ikke tilstede. Samtidig ventes helt klart vejr i en stor del af landet.

Normalt er det nemmest at spotte nordlyset i Nordjylland, men et skydække i landets nordlige egne gør det bedre at spotte fra Fyn, Lolland, Falster, Møn og Sjælland, som ventes at have helt skyfrit vejr.