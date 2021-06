Gode muligheder for sol på lun tirsdag, der kan ende med et brag

- Der vil være nogen skyer i løbet af dagen i dag, men også plads til at solen kigger lidt ned, og jo tidligere på dagen, jo større er chancerne for at se solen, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

I løbet af formiddagstimerne vil temperaturen de fæleste steder hurtigt nå over 20 grader, og i løbet af eftermiddagen kan vi nok ramme de 23 grader de fleste steder på Fyn.

Umiddelbart kan det dog blive en anelse køligere på de nordvendte kyster, da den smule vind, der er, kommer derfra.

Og det er med at nyde solen, mens den er der. For senere kommer der byger og måske endda også tordenvejr.

- Jeg kan ikke udelukke, at der i løbet af i hvert fald aftentimerne, måske allerede sidst på eftermiddagen, kan dukke en enkelt byge op i den sydlige del af Fyn, siger Lone Seir.

Hun forklarer, at bygerne i løbet af aftenen og natten sandsynligvis kan blive med torden.

- Så det er altså noget nyt vejr, der er på vej, siger vejrværten.