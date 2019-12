Gode råd: Sådan hjælper du dit kæledyr godt ind i det nye år

1. Sørg for at holde dit dyr aktiveret

Det duer ikke at dyret er alene hjemme og ikke bliver stimuleret. Sørg for at dyret bliver mentalt træt, og for at der bliver holdt øje med dyret.

2. Hold din hund i snor eller luk kattelemmen

Hvis dyret bliver bange når det kan høre fyrværkeri, så sørg for at hold dem indenfor. Nogle dyr vil forsøge at flygte fra bragene, og så kan de komme slemt til skade eller fare vild.

3. Træk gardinerne for og spil noget musik

På den måde behøver dit kæledyr ikke tage stilling til for mange brag, da der vil være en del af dem, som dyret ikke kan høre.

4. De skal også vide, det er nytår

Distrahér dit kæledyr ved at skrue lidt op for lækkerierne.

5. Tag en snak med din dyrlæge

Hvis du ved, at dit dyr ikke bryder sig om raketterne, så tag en snak med din dyrlæge. De kan hjælpe dig med noget beroligende til dine firbenede venner.