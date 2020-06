Godt cykelvejr: Mildt onsdagsvejr på Fyn

Det bliver en mild dag på Fyn onsdag med 12 til 13 grader fra morgenstunden.

For de morgenfriske fynboer på vej i skole eller på arbejde er der godt nyt.

- Det bliver godt cykelvejr. Hverken for varmt eller koldt, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Ind over landet vil det være næsten vindstille, hvilket også giver cyklisterne en god start på dagen. Den vil være svag til jævn fra nord og nordøst.

Kommer ikke helt op at ringe

I løbet af dagen vil der komme lidt sol og temperaturer mellem 18 og 20 grader.

- Det er jo meget godt, men vi kommer ikke helt op og ringe i forhold til, at det er juni, så sol kommer der ikke så meget af, siger Per Christiansen.

Alligevel er der med at nyde den blå himmel, for op ad aftenen vil der være et tiltagende skydække. I nat vil der være ret skyet med stedvis regn eller byger.

Her falder temperaturen til mellem 12 og 15 grader, fortsat med let til jævn vind fra nord og nordøst.