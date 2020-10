Godt nyt til elbilister: Flere end 600 offentlige ladepunkter kommer til Fyn

Der er godt nyt til de fynske elbilister. Inden udgangen af 2025 vil ladeoperatøren Clever etablere flere end 10.000 nye offentlige ladepunkter i hele landet.

Flere end 600 af dem bliver placeret på Fyn, og dermed får fynboerne et attraktivt supplement til hjemmeopladningen, oplyser Clever i en pressemeddelelse.

Fyn er et trafikalt knudepunkt i Danmark, og derfor er det vigtigt med tilstrækkelig ladekapacitet på øen, hvis danskerne skal tage elbilen til sig. Sådan lyder budskabet fra Clever.

- Fyn har desværre været et af de steder i Danmark, hvor man med rette kunne ønske sig flere ladepunkter til elbilerne, siger Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

Det laver Clever nu om på ved at sætte over 600 nye, offentlige ladepunkter op.

- Det er til gavn for både de mange fynboer, der har skiftet eller overvejer at skifte fossilbilen ud med en elbil, men selvfølgelig også for dem, der kører over Fyn, når de rejser mellem landsdelene, siger direktøren.

Infrastruktur gennem hele landet

Meldingen fra Clever kommer samtidig med, at der på Christiansborg i øjeblikket forhandles om fremtiden for elbiler i Danmark.

- Med meldingen her vil vi gerne betrygge politikerne i, at infrastrukturen nok skal komme i hele landet – også her på Fyn, hvor efterspørgslen på lademuligheder vokser, siger Casper Kirketerp-Møller.

Ifølge ham har markedet allerede fuld fart på.

- Hvis man på Christiansborg fokuserer på at sikre billige elbiler og lave elafgifter på opladningen, så skal markedet nok stå for infrastrukturen. Den tilgang er nøglen til en effektiv omstilling til elbiler, siger han.

Hjemmeopladning er en vigtig del

Med etableringen af de nye ladepunkter vil der være mere end otte gange så mange ladepunkter på Fyn ved udgangen af 2025 sammenlignet med i dag

Og selvom de nye ladepunkter vil være vigtige for de fynske elbilister, så er de offentlige lademuligheder kun en del af Clevers plan for, hvordan man sikre effektiv ladeinfrastruktur på øen.

- De offentlige ladepunkter er selvfølgelig vigtige, men når det kommer til at sikre fynboerne de bedst mulige lademuligheder, så er hjemmeopladning faktisk endnu vigtigere, siger Casper Kirketerp-Møller.

Mange fynboer bor i boliger, hvor det er muligt at få installeret en ladeboks derhjemme, og det er ifølge ham en attraktiv løsning.

- Med en ladeboks i carporten eller indkørslen kan man lade, mens bilen står parkeret. Samtidig kan intelligente og opkoblede ladebokse sørge for, at der lades, når der er overskud af vedvarende energi og strømmen er billigere. Det kommer den enkelte og samfundet i det hele taget til gode, siger Casper Kirketerp- Møller.