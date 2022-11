Gør som flere end 7.000 andre: Sidste chance for at tage kandidattesten

Fynske dramaer

Din stemme kan have stor betydning for dine lokale kandidater.

På Fyn risikerer flere erfarne politikere at skulle opgive deres stol i folketingsalen.

Venstre er et af de partier, der kæmper for deres fynske kandidater. Det borgerlige parti står netop nu til at få to i stedet for fire fynske mandater ind i Folketinget.



Der er da også en god grund til, hvis Venstre-kandidaterne ligger søvnløse i disse dage. For skulle meningsmålingerne blive til virkelighed, vil partiet - udover Jane Heitmann, der ikke genopstiller - komme til at sige farvel til enten Lars Christian Lilleholt, Erling Bonnesen eller Marlene Ambo-Rasmussen.

- Venstre står til en gevaldig omgang øretæver. Jeg er overbevist om, at en af tre nuværende ansigter kommer til at forlade Folketinget efter valget tirsdag, siger TV 2 Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Marlene Ambo-Rasmussen har særlig grund til at være nervøs.

Også Dansk Folkeparti risikerer at skulle sige farvel til en erfaren kandidat, hvis ikke Alex Ahrendtsen får stemmer nok.