GOG-es vil undgå Aalborg: - Udenlandsk modstand er sjovere

Når der afvikles ottendedelsfinaler i Champions League i slutningen af marts, kan der blive tale om en duel mellem tidens aktuelle stormagter i dansk herrehåndbold, GOG og Aalborg Håndbold.



Knockoutmodstanderen for de to danske hold bliver afgjort i næste uge, når sidste runde af gruppespillet bliver afviklet.

GOG-profilen Lukas Jørgensen håber, at resultaterne flasker sig, så fynboerne får en mere eksotisk oplevelse en endnu en bustur til Nordjylland.

- Aalborg er hverken en ønskemodstander eller det modsatte rent sportsligt, for uanset hvem vi møder, bliver det et stærkt hold.

- Personligt synes jeg ikke, at det ville være det sjoveste at møde Aalborg. Det handler ikke om, hvorvidt de er stærkere end de andre hold, men det er fedt at komme ud og spille nogle andre steder i udlandet og også få dem på besøg hos os, siger Lukas Jørgensen.

Alt efter hvordan sidste runde forløber, slutter GOG som nummer fire eller fem i sin gruppe. Det giver Nantes, Kiel, Pick Szeged og altså Aalborg som potentielle modstandere fra turneringens anden gruppe.

GOG-træner Nicolej Krickau er græskkatolsk, når snakken falder på hans ønskemodstander.

- Det er knap så charmerende at skulle møde Aalborg igen, men vi tager, hvem end der kommer. Vi kan alligevel ikke selv styre 100 procent, hvem der ender med at blive vores modstander.

- Vi er bare glade for at gå videre, og uanset hvem vi skal møde, så går vi efter at komme videre til kvartfinalen, siger Krickau.

Den ambition deler Lukas Jørgensen.

- Uanset om vi ender med at møde Aalborg eller andet hold, så kommer vi til at have en chance for at gå videre, for vi har vist, at vi har niveauet til at spille med i Champions League, når vi stiller med vores stærkeste hold, siger stregspilleren.

Et reservepræget GOG-hold tabte torsdag 27-30 til Dinamo Bucuresti, men den kamp er ikke repræsentativ for fynboernes niveau, understreger verdensmesteren.

- Vi har været inde i en sindssygt god periode, og vi må ikke lade nederlaget til Bucuresti ændre på den opfattelse. Vi har stadig selvtillid og stor tro på tingene efter at være kommet flot ud af et hårdt kampprogram, hvor vi blandt andet har slået Veszprem på udebane og vundet pokalturneringen.

- Så med det niveau, vi har vist, er jeg sikker på, at GOG ikke er en ønskemodstander at ramme ind i for de andre hold, siger Lukas Jørgensen.

Efter at have vundet pokalturneringen jubler GOG-direktør over deres triumf, men det er usikkert om klubben kan holde på de unge stjerner.