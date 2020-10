GOG stopper Aalborgs sejrsstime efter chokstart

Aalborg Håndbold fik lørdag stoppet sin stime af sejre i Herre Håndbold Ligaen, da det hjemme mod GOG endte 33-33.

Aalborgenserne kom tilbage efter en en chokstart, hvor gæsterne var foran med syv mål efter ni minutter.

I tabellen har Aalborg på førstepladsen dermed 15 point for otte kampe, mens GOG har 12 point for en kamp færre på andenpladsen.

GOG stormede afsted i indledningen med kontraløb, og efter fire minutter var gæsterne foran 4-0, og Aalborg-træner Stefan Madsen tog en hurtig timeout.

Den så ikke ud til at hjælpe akut, for GOG kom på 5-0 ved Mathias Gidsel, som også sørgede for 6-1.

Da Aalborgs Henrik Møllgaard lavede sin tredje fejl og smed bolden lige i hænderne på Gidsel, så løb den 21-årige back op og øgede til 7-1 i et tomt mål.

Gidsel var helt ustyrlig i første halvleg, hvor han scorede ti gange.

Foran 9-2 efter ni minutter var drømmestart efter ni minutter næsten for svagt et ord at sætte på begivenheden.

Magnus Saugstrup sørgede så for 6-10 for Aalborg, der begyndte at finde sig selv mere.

GOG tabte bolden i et angreb, og efter et kontraløb blev det 10-12 ved Buster Juul, men GOG kunne stadig med relativt simple midler åbne Aalborgs forsvar.

Hjemmeholdet lavede også stadig for mange fejl i angrebet, og GOG gik til pausen foran 19-14.

Aalborg skulle have styr på sit forsvar, og Simon Gade afløste Mikael Aggefors i målet. Aalborg dækkede offensivt, og efter fem minutter var der kontakt med 18-20 efter Møllgaards scoring.

Simon Gade reddede et forsøg fra GOG's Emil Jakobsen, og Magnus Saugstrup sørgede for 21-23 i opgøret. Hver gang Aalborg var ved at få kontakt, kneb det dog at tage det sidste skridt.

Med et kvarter igen var der stadig to måls forskel, men så kom Aalborg i undertal på 25-26, og med ti minutter igen blev det 26-26.

Møllgaard sørgede for Aalborgs første føring i kampen, da han scorede til 28-27 ni minutter før tid.

Nikolaj Læsø tordnede bolden i kassen for Aalborg til 30-30, og spændingen holdt opgøret ud. Buster Juul sikrede i sidste sekund det ene point på et straffekast.

Sønderjyske vandt 28-25 ude over Lemvig-Thyborøn, Skjern slog TMS Ringsted ude med 22-19, og Mors-Thy og Skanderborg spillede 28-28.

