GOG taber gyserfinale i sidste sekund

I Super Cuppen onsdag aften vandt de forsvarende danmarksmestre fra Aalborg Håndbold med 29-28 over de forsvarende pokalvindere fra GOG efter en jævnbyrdig og underholdende kamp i Randers.



Kampen blev afgjort i det sidste sekund, da en velspillende Fabian Norsten i Aalborg-målet pillede en fri afslutning fra en ellers vaks Tobias Grøndahl med en fodparade i hovedhøjde.

Opgøret blev indledt i et højt tempo, og holdene virkede alt andet end indstillet på at give hinanden en rolig start på sæsonen. Der blev givet og taget i begge ender, og de to holds forsvar slap godt fra kampen, mens begge holds keepere længe havde store problemer.

På måltavlen fulgtes holdene pænt ad, og ved pausen var stillingen helt lige, 14-14.

Anden halvleg var også en stillingskrig. GOG scorede tre gange i træk og kom i front med 24-21, men det lille hul var hentet igen ved 25-25.

Efter kun at have haft få redninger i første halvleg fandt Aalborg-keeper Fabian Norsten melodien i løbet af anden halvleg, og i slutfasen diskede svenskeren op med vigtige redninger - den vigtigste til allersidst, så Aalborg undgik forlænget spilletid.